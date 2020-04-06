Самара, , 08:41 — REGNUM Повышение уровня воды реки Волги ожидается в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, это связано с увеличением сбросов воды через гидроузел Жигулёвской ГЭС с 05 апреля.

Отмечается, что возможно подтопление прибрежных зон. Сотрудники спасательных служб просят быть внимательными и острожными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с наступлением теплой погоды в Башкирии был зафиксирован подъем уровня воды в реках.

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