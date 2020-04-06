Кемерово, , 08:35 — REGNUM В Кемеровской области скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем марки Mazda, травмы получили три человека. Об этом информирует региональный главк МВД РФ, передает РИА Новости.

По версии следствия, инцидент произошел по вине «водителя иномарки, который при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который совершал обгон», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что из-за ДТП травмы средней тяжести получили трое врачей из бригады скорой помощи, которые ехали на вызов.