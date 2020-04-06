, 08:38 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Нюрбинского района, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК по республике.

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«Мужчина 2 апреля 2020 года находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери супруги. О произошедшем девочка рассказала матери и дедушке, которые обратились в полицию. Подозреваемого задержали и определили в СИЗО. Вину он признал, сказав, что в трезвом состоянии он подобное преступление никогда бы не совершил», — пояснили следователи.

Ребёнок находится в реабилитационном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2010 года по сентябрь 2019 года мужчина вместе со своей супругой неоднократно совершали в отношении несовершеннолетней дочери женщины развратные действия и насильственные действия сексуального характера, мужчина также совершил её изнасилование.