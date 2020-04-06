Киев, 6 апреля 2020, 08:31 — REGNUM В Киеве неизвестные напали на активистов, раздававших на улице медицинские маски, сообщил генеральный продюсер телеканала 112.ua Артем Марчевский 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Он опубликовал видео, на котором неизвестные обвиняют активистов в «сепаратизме», отнимают упаковки с масками и разбрасывают их.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева запретили появляться в общественных местах без масок.
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