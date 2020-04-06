Уфа, , 08:11 — REGNUM Отложение мокрого снега на проводах и деревьях ожидается в восточной половине Башкирии. Об этом 6 апреля предупреждает республиканское ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, на отдельных участках дороги ожидается гололедица и ухудшение видимости.

МЧС напоминает, что отложения снега происходят из-за быстрого замерзания снега, который выпадает во время плюсовой температуры. Налипший снег увеличивает нагрузку на провода и деревья. Из-за этого может произойти обрыв проводов и повреждение веток, а также падение самого снега.

Спасатели рекомендуют обходить объекты, на которых налип снег.

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