Саратовская область, , 08:01 — REGNUM Косные человеческие останки обнаружил 5 апреля в Саратовской области охотник. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Скелет человека местный охотник нашел в дней пересохшей старицы в бассейне реки Мечётка между поселками Степное и Советское в Советском районе области.

Прибывшие на место обнаружения следователи провели необходимый комплекс мероприятий. С целью установления принадлежности останков будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По завершению проверки будет принято процессуальное решение.