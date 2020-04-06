Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Оренбургской области, обвиняемого в серии разбойных нападений на магазины и микрокредитные организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Кировский районный суд.

По версии следствия, серия разбойных нападений произошла в сентябре и октябре 2019 года в Екатеринбурге и Реже. Злоумышленник совершал нападения на ювелирные и продуктовые магазины, а также на микрокредитные организации.

Задержать нападавшего удалось после того, как его опознала сотрудница микрофинансовой организации, как клиента компании, бравшего кредит.