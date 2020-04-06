Пугачев, , 07:40 — REGNUM Прогулка по электрической подстанции стоила жизни молодому человеку из Пугачевского района Саратовской области. Обстоятельства его гибели выясняют следователи, сообщает 6 апреля пресс-служба СУ СКР по региону.

Как стало известно, 2 апреля 22-летний житель поселка Заволжский гулял с приятелями в районе местной подстанции электрического тока. Потеряв товарища из виду, компания вскоре обнаружила его без признаков жизни. Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили на теле мужчины следы поражения током. Медики подтвердили указанную причину смерти.

Обстоятельства смерти молодого человека установят следователи.