Екатеринбург, 6 апреля 2020, 07:26 — REGNUM В Свердловской области задолженность потребителей за поставки тепла составляет 60 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
В сложившейся ситуации, часть недоимки энергетики компенсируют за счёт собственных средств, «однако складывающаяся ситуация может довести задолженность до критического уровня».
Как сообщили в пресс-службе компании, часть потребителей может воспринять сложившуюся в результате коронавируса ситуацию, как повод отложить платежи за коммунальные услуги.
По данным энергетиков, недоимки за поставки тепла могут стать причиной срыва подготовки к следующему отопительному сезону.