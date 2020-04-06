Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Свердловской области задолженность потребителей за поставки тепла составляет 60 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

В сложившейся ситуации, часть недоимки энергетики компенсируют за счёт собственных средств, «однако складывающаяся ситуация может довести задолженность до критического уровня».

Как сообщили в пресс-службе компании, часть потребителей может воспринять сложившуюся в результате коронавируса ситуацию, как повод отложить платежи за коммунальные услуги.

«Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала. Других источников для этого в условиях регулируемых тарифов нет», — уточнили в пресс-службе.

По данным энергетиков, недоимки за поставки тепла могут стать причиной срыва подготовки к следующему отопительному сезону.

«Мы признаем, что платежеспособность значительной части населения в настоящий момент под угрозой. Поддержка наименее защищенных сограждан должна быть адресной и не создавать угрозы кризиса теплоснабжения в стране», — подытожили в компании.