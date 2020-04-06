Нур-Султан, , 07:10 — REGNUM Шесть пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, за минувшие сутки выписаны в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщается 5 апреля на официальном сайте Минздрава Казахстана по коронавирусу.

В общей сложности, по данным ведомства, в столице страны находится 219 инфицированных, 23 выздоровевших и 1 погибший от заболевания COVID-19.

На данный момент от вируса излечилось 42, погибли — 6, всего заболевших в Казахстане — 584.

Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, в стране выздоровели 36 человек, скончались пять пациентов.

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