Екатеринбург, , 07:09 — REGNUM На Среднем Урале отменили несколько электричек из-за снижения пассажиропотока, вызванного ситуацией с коронавирусом. Как сообщили в «Свердловской пригородной компании» ограничения вводятся с 6 по 30 апреля.

Так отменён один электропоезд, следовавший из Нижнего Тагила в Кушву и обратно. Временно перестанет ходить электричка от Керамика до Екатеринбурга-Сортировочного, а также до аэропорта «Кольцово».

Ещё ряд электричек станут «короче». Сократят количество вагонов в электропоездах, следующих из Екатеринбурга до Шали, Тавды и Егоршино.

Отметим, что с 13 апреля также перестанут ходить два пригородных поезда из Екатеринбурга до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.