Москва, , 06:17 — REGNUM Военные специалисты РФ осуществили дезинфекцию зданий и территории более 65 тыс. кв. м в Сербии для борьбы с COVID-19. Об этом журналистам сообщили в оборонном ведомстве России.

«Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений», — сказали в Минобороны РФ.

По итогам работы 5 апреля военными было обработано более 60 тыс. кв м зданий и 5 тыс. кв м территорий медучреждений.

Сообщается, что в первую очередь были обработаны клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт» и клинический центр имени «Драгоша Мишевича» в Белграде.

В этих медучреждениях, «проходят лечение пациенты с тяжёлой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией».

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