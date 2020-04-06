Москва, 6 апреля 2020, 06:17 — REGNUM Военные специалисты РФ осуществили дезинфекцию зданий и территории более 65 тыс. кв. м в Сербии для борьбы с COVID-19. Об этом журналистам сообщили в оборонном ведомстве России.
По итогам работы 5 апреля военными было обработано более 60 тыс. кв м зданий и 5 тыс. кв м территорий медучреждений.
Сообщается, что в первую очередь были обработаны клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт» и клинический центр имени «Драгоша Мишевича» в Белграде.
В этих медучреждениях, «проходят лечение пациенты с тяжёлой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией».
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