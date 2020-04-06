Сеул, , 05:55 — REGNUM Количество пациентов выписанных из медучреждений, вылеченных от заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее, составило 6503. Об этом информирует организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

За минувшие сутки в стране выявлено 47 заболевших COVID-19 и три погибших.

В общей сложности, число заболевших коронавирусной инфекцией в стране на данный момент составляет 10 284.

Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, В Южной Корее количество заболевших впервые за месяц оказалось менее 50.

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