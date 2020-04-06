Хониара, , 05:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Соломоновых Островов, сообщает геологическая служба США.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к северо-востоку от города Киракира. Других подробностей не сообщается. Также не поступало информации о возможных разрушениях и жертвах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Индонезии. Эпицентр сейсмособытия находятся к северо-западу от города Тернате на глубине 53,6 километров.

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