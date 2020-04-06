Барнаул, , 05:18 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Алтайском крае ухудшилась — 12 выявленных заразившихся. Это неприятное известие поздно вечером, 5 апреля, принёс оперативный штаб региона. Только за последние сутки нашли пятерых новых заражённых COVID-19, причём, появились первые тяжелые случаи с пневмонией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Контакты между всеми случаями уже не прослеживаются, не все являются приезжими, поэтому смело можно говорить про четвёртую стадию развития эпидемии. В этот моменте мы даже обгоняем соседние регионы, включая даже Новосибирскую область (там 11 случаев). Это при том, что задержка от взятия анализов до обнародования результатов у нас явно больше, чем у новосибирцев. Она составляет не менее суток — анализы везут в Бердск, в «Вектор», на проверку. Первичные результаты нам не сообщают, как в некоторых других регионах», — отмечает канал barnaulaul.

Ранее в этом канале высказывали беспокойство тем обстоятельством, что власти региона обращают внимание только на прибывающих из проблемных стран граждан с симптомами ОРВИ. И в дальнейшем, несмотря на распоряжение Роспотребнадзора, контроль для вернувшихся транзитом через Москву организован не был, их считали за пассажиров внутренних рейсов.

«В конце марта в Барнаул вернулись два борта из Таиланда, почти 500 человек. Согласно уже принятому на тот момент порядку, у всех пассажиров должны были сразу взять анализы. Однако, несмотря на анонс, этого почему-то не произошло. Высказывались небезосновательные предположения о нехватке тестов. Возникает ощущение, что мы всегда на два шага позади, а даже не на один», — делают выводы авторы публикации в канале barnaulaul.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым официально зарегистрированным заболевшим коронавирусной инфекцией стала жительница Барнаула, которая 20 марта прилетала в Барнаул из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на то, что в день прилёта женщина почувствовала симптомы ОРВИ, её не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа и не протестировали на COVID-19.

Пока женщина, самоизолировавшись, сидела дома, её муж считал себя здоровым и ходил на работу. Спустя 10 дней анализы показали — заражены оба. В ходе проверки круга контактировавших с супругами людей были найдены ещё заболевшие.

Также коронйвирусную инфекцию обнаружили у женщины, которая собиралась рожать ребёнка. После родоразрешения, молодая мама тоже была помещена в инфекционное отделение барнаульской больницы. Тест на COVID-19, взятый у новорожденного, показал отрицательный результат.

Тем не менее, круг заражённых ширился. И вот уже на сегодняшний день, 6 апреля общее число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составило 12 человек. По этому показателю Алтайский край вышел на второе место в Сибири, Больше, чем в этом регионе, заражённых коронавирусной инфецией нашлось только в Красноярском крае (29 выявленных больных).

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