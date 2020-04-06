Якутск, , 05:10 — REGNUM В Якутии утром 5 апреля в Мегино-Кангаласском районе на 101-м км федеральной автотрассы «Колыма» произошло ДТП с участием большегруза и микроавтобуса.

Читайте также: Двое подростков погибли и двое пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону

В результате лобового столкновения микроавтобуса «Тойота Хайс» и большегруза «МАЗ-643ОА9−1320−020» пострадали восемь человек, в том числе два ребёнка 9 и 5 лет. Всех доставили в больницу. По предварительной версии, ДТП произошло в результате выезда на полосу встречного движения микроавтобуса, пишет Sakhaday.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области произошло ДТП, в котором двое подростков погибли, ещё двое — получили травмы. За рулём автомобиля был 14-летний мальчик.