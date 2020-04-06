Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 пожелал британскому Премьеру Борису Джонсону, лидер США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает The Hill.

«Я хочу выразить от всей нации наши самые добрые пожелания премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в его собственном сражении с вирусом. Все американцы молятся за него», — сказал президент.

Трамп выразил твердую уверенность, что Джонсон победит в борьбе с болезнью.

Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, помещение в больничный стационар главу кабинета министров Англии Бориса Джонсона, назвали в правительстве страны предупредительным шагом.

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