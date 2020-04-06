Вашингтон, 6 апреля 2020, 04:35 — REGNUM Выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 пожелал британскому Премьеру Борису Джонсону, лидер США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает The Hill.
Трамп выразил твердую уверенность, что Джонсон победит в борьбе с болезнью.
Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, помещение в больничный стационар главу кабинета министров Англии Бориса Джонсона, назвали в правительстве страны предупредительным шагом.
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