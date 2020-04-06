Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Эпидемия заболевания COVID-19 в США в недалеком будущем будет побеждена. Осторожный оптимизм по этому поводу выразил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции, передает The Hill.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что сделали», — сказал президент.

По его словам, сокращение смертей от заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк можно считать хорошим знаком.

Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, Трамп заявил, что количество смертей от коронавируса в США не дойдет до прогнозируемых ранее 100 тысяч человек.

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