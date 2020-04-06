Харбин, Китай, , 03:45 — REGNUM Утечка шахтных хвостов на молибденовой шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая привела к тому, что загрязняющие вещества были найдены в воде к 208 км вниз по течению одной из местных рек, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Утечка произошла в 13:40 по местному времени 28 марта на хвостохранилище компании Yichun Luming Mining Co., Ltd. в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян. Утечка была остановлена благодаря круглосуточным усилиям. Тем не менее, существенная часть хвостов утекла в воду реки Хулань.

Загрязнение воды, по словам экологов, было зафиксировано пдо постом Циньцзя в городе Суйхуа утром по местному времени 4 апреля примерно в 208 км от места утечки хвостов. Тест воды под мостом показал, что содержание в ней молибдена оказалось в 0,6 раза выше стандартного уровня, в то время как содержание нефти оказалось в 1,8 раза выше.

Отметим, что река Хулань питает реку Сунхуацзян, которая, в свою очередь протекает в столице Хэйлунцзяна городе Харбине.

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