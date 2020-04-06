Москва, , 02:55 — REGNUM Съёмочная группа ВГТРК подверглась нападению со стороны сотрудников больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, рассказывавшим о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Об этом сообщил корреспондент Валентин Богданов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, инцидент начался с того, что во время интервью с врачом к съёмочной группе подбежали сотрудники больницы и прервали беседу.

«Закончить нам не дали. Человек в халате и маске вернулся с подмогой. Пытаясь заставить замолчать нашего собеседника, в буквальном смысле атаковал нашу съемочную группу», — объяснил Богданов.

По его словам, в той ситуации нападавшие полностью проигнорировали первую поправку к американской конституции и пренебрегли необходимостью соблюдать социальную дистанцию. При этом инцидент произошёл за пределами госпиталя — на улице.

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