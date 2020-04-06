Москва, 6 апреля 2020, 02:45 — REGNUM В России за прошедшие сутки из медучреждений выписали 22 выздоровевших от заболевания COVID-19. Об этом написал в Telegram заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Также он сообщил, что ежедневно число проводимых тестов возросло и сегодня составляет 58 тысяч/день.
Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, в РФ официально выявлено 5389 случаев заражений в 79 регионах страны, из которых 658 — за минувшие сутки.
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