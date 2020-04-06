Москва, , 02:45 — REGNUM В России за прошедшие сутки из медучреждений выписали 22 выздоровевших от заболевания COVID-19. Об этом написал в Telegram заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Плюс 22 выписавшихся из больниц за сутки в связи с выздоровлением. Нарастающим итогом проведено около 700 тыс. тестов», — говорится в сообщении чиновника.

Также он сообщил, что ежедневно число проводимых тестов возросло и сегодня составляет 58 тысяч/день.

Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, в РФ официально выявлено 5389 случаев заражений в 79 регионах страны, из которых 658 — за минувшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу в России