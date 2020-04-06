Лондон, 6 апреля 2020, 01:33 — REGNUM Главу кабинета министров Англии Бориса Джонсона готовят к искусственной вентиляции лёгких после госпитализации из-за заболевания COVID-19. Об этом передает РИА данные собственного источника, близкого к руководству системы здравоохранения Великобритании.
Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, премьер Великобритании Борис Джонсон помещен в госпиталь из-за коронавирусной инфекции.
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