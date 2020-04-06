Тобольск, Тюменская область, , 01:13 — REGNUM Мужчина расстрелял из ружья трех человек, в том числе ребенка. Инцидент произошел в деревне Маслова Тюменской области, передает городской портал 72.RU.

Сообщается, что пулевые ранения получили три человека. После оказания медицинской помощи, двое были отправлены на амбулаторное лечение. Один из пострадавших госпитализирован.

По словам местных жителей, стрелок пенсионного возраста и ранее разводил лошадей.

На месте преступления работают эксперты Следственного комитета.

Напомним, ранее стало известно о расстреле пяти человек под Рязанью. Обвиняемый дал признательные показания, однако назвал свои действия «необходимой самообороной».