Париж, , 01:04 — REGNUM Количество погибших во Франции из-за заболевания COVID-19 составляет 8 093. Об этом информирует France Info.

Сообщается, что в число погибших включены как умершие в больницах Франции, так и умершие в социальных учреждениях, таких как дома престарелых.

По данным мониторинга Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University Франция занимает пятую строчку рейтинга стран по количеству заболевших. На текущей момент в стране заболели 93 755 при том, что выздоровело 16 342 человека.

