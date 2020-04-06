Сана, , 00:56 — REGNUM Шесть человек погибли и 28 получили ранения при обстреле женской тюрьмы в йеменском городе Таиз, сообщил министр информации Йемена Муаммара Ириани в Twitter.

Предположительно, обстрел велся с территории находящихся под контролем хуситов окраин города.

«Были убиты шесть женщин, а также ребенок, который навещал ее мать, и ранены 28 других», — заявил Ириани.

Третий по величине йеменский город Таиз находится в руках официального правительства, в то время как его горные окраины заняты повстанцами-хуситами.