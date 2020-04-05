Рязань, , 23:08 — REGNUM Под стражу заключён подозреваемый в убийстве пяти человек 31-летний житель посёлка Елатьма (Касимовский район, Рязанская область), сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана подозреваемому судом по ходатайству следователя. Материалы уголовного дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство в Елатьме произошло вечером 4 апреля. По версии следствия, житель посёлка, который сегодня арестован как подозреваемый, застрелил пятерых человек из охотничьего ружья.

Это произошло в результате конфликта. С места происшествия мужчина бежал, но был задержан. На допросе он заявил, что стрелял в рамках самообороны.

5 апреля ему были предъявлены обвинения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы ЧП.

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