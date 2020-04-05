Тернате, , 22:19 — REGNUM О землетрясении у берегов Индонезии 5 апреля сообщили в американской геологической службе.

Уточняется, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился в сотне километров к северо-западу от города Тернате (провинция Северное Молукку, Индонезия).

Очаг землетрясения залегал на глубине 53,6 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,0 произошло в городе Маноквари (провинция Западное Папуа, Индонезия) 3 апреля.

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