Луганск, , 20:53 — REGNUM Несколько человек погибли в посёлке Марковка (Луганская область, Украина) в результате дорожной аварии, сообщает 5 апреля Луганский информационный центр.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, в опору ЛЭП врезался водитель Toyota Land Cruiser, находившийся в нетрезвом состоянии. Украинская полиция прибыла на место ДТП, они эвакуировали автомобиль.

Осадчий «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в салоне транспортного средства тела двух высокопоставленных силовиков — полковника ВСУ и подполковника ГПС Украины, а также двух гражданских лиц, один из которых подавал признаки жизни».

Представитель ЛНР отметил, что украинская сторона в СМИ распространила информацию о гибели сотрудника погранслужбы Украины, но при этом не уточнила личности погибшего украинского военного и двух гражданских лиц.