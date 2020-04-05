Луганск, 5 апреля 2020, 20:53 — REGNUM Несколько человек погибли в посёлке Марковка (Луганская область, Украина) в результате дорожной аварии, сообщает 5 апреля Луганский информационный центр.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, в опору ЛЭП врезался водитель Toyota Land Cruiser, находившийся в нетрезвом состоянии. Украинская полиция прибыла на место ДТП, они эвакуировали автомобиль.
Представитель ЛНР отметил, что украинская сторона в СМИ распространила информацию о гибели сотрудника погранслужбы Украины, но при этом не уточнила личности погибшего украинского военного и двух гражданских лиц.