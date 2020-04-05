Чернобыль, Украина, , 21:26 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что в эпицентре лесного пожара в чернобыльской зоне радиационный фон превышает нормальные показатели более чем в 16 раз. Об этом 5 апреля он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ситуация крайне сложная, так как лесной пожар распространился на чернобыльскую зону в 20 гектаров. На данный момент горит более 100 гектаров лесного массива.

Кроме этого, Фирсов проинформировал, что «радиация выше нормальной в центре огня», однако, превышение нормальных показателей наблюдается исключительно только в эпицентре возгорания.

«Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», — отметил Фирсов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре поступила в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 4 апреля в 13:22 (мск). По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем и поджога сухой травы.

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