Орехово-Зуево, Московская область, , 20:22 — REGNUM О спасении подростка, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в жилом доме, рассказал Игорь Левин, житель этого же дома в подмосковном Орехово-Зуево 5 апреля в интервью телеканалу «360».

Мужчина сообщил, что в момент взрыва и последующего обрушения соседнего подъезда дома находился на балконе, откуда увидел подростка, повисшего на бетонной плите на уровне третьего этажа. Пострадавший зацепился за арматуру.

Левин подбежал к месту, где висел подросток и, взобравшись по обломкам дома, вытащил его за руку. По словам мужчины, за ним на обломки влезли несколько молодых людей, которые помогли спустить пострадавшего на землю. Практически сразу после этого гора обломков, на которой висел юноша, стала рушиться и ушла вниз.

По его словам Левин, пострадавший был в шоке и сказал, что не чувствует ног. Позднее в больнице подростку диагностировали перелом позвоночника. Мужчина уточнил, что начал кричать и спрашивать, есть ли среди обломков дома кто-то выживший, но ему на тот момент никто не ответил.

После происшествия Левин отвёз свою семью на дачу, он попытался навестить спасённого им подростка в больнице, но узнал, что его уже перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Орехово-Зуево.

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