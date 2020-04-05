Орехово-Зуево, Московская область, , 16:48 — REGNUM Размер компенсаций пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево назвал глава города Геннадий Панин.

Как пояснил Панин, в соответствии с законом Московской области, семьяи погибших могут получить компенсацию по 1 млн рублей, пострадавшие по 500 тыс. рублей.

В качестве первой материальной помощи пострадавшие и члены их семей могут получить по 30 тыс. рублей, а одиноко проживающие до 50 тыс. рублей.

Панин уточнил, что размер компенсации будет определятся исходя из размера нанесённого ущерба.

Напомним, взрыв бытового газа в городе Орехово-Зуево в Московской области произошёл в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва погибли три человека, пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе пострадавших при взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево.

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