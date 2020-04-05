Чернобыль, Украина, , 16:29 — REGNUM Два очага возгорания ликвидируют спасатели в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пожаре поступила в ведомство 4 апреля в 13:22 мск. По данным ведомства, первый очаг возгорания, площадью 20 га находится между селом Владимировка и селом Октябрьское Котовского лесничества, второй очаг расположен возле села Раговка Котовского лесничества, его площадь около пяти га.

В первом очаге возгорания борьбу с огнём ведут 124 человека и 28 единиц техники, привлечены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-32П, которые осуществляют сбросы воды с воздуха. Во втором очаге возгорания к тушению привлечены 14 человек и 4 единиц техники. По данным ведомства, радиационный фон в местах возгорания в пределах нормы.

В свою очередь, и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook сообщает, что общая площадь пожара достигла 100 га, из них 20 га горит непосредственно в Чернобыльской зоне отчуждения, остальное — вне её границ. Также Фирсов утверждает, что радиационный фон очаге центре пожара выше нормы и «показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, по данным Фирсова, стал поджог травы несознательными гражданами.

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