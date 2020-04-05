Владивосток, , 16:15 — REGNUM Энергетики восстановили линии энергопередачи в трёх районах Приморья, ранее поврежденные снегопадом, сообщает 5 апреля Дальневосточная распределительная сетевая компания.

«Бригады филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Приморье начался дождь со снегом, переходящий в метель с порывами ветра до 30 м/с. В результате налипания мокрого снега были повреждены провода на ряде участков энергопередачи и более 30 тыс. человек остались без электричества.

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