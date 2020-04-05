Уфа, 5 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Более 300 домов частного сектора остались без электроснабжения в Уфе. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
По сообщению пресс-службы ведомства, аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Нагаево днем 5 апреля.
По предварительной информации, произошло повреждение высоковольтной линии.
В настоящий момент аварийные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
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