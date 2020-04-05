Полтава, Украина, , 15:46 — REGNUM В Полтаве неизвестные повредили одну и разбили две мемориальные таблички, посвящённые боевикам ВСУ, погибшим во время карательной операции в Донбассе. Об этом заявил и.о. мэра города Александр Шамота 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Полиция отрабатывает камеры видеонаблюдения», — рассказал он.

В полиции города рассказали, что одну из табличек злоумышленники не смогли повредить, поскольку она была антивандальной.

Ранее аналогичный инцидент произошёл 30 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области вандалы повредили памятник Неизвестному Солдату, который был установлен на въезде в населённый пункт.

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