Полтава, Украина, 5 апреля 2020, 15:46 — REGNUM В Полтаве неизвестные повредили одну и разбили две мемориальные таблички, посвящённые боевикам ВСУ, погибшим во время карательной операции в Донбассе. Об этом заявил и.о. мэра города Александр Шамота 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
В полиции города рассказали, что одну из табличек злоумышленники не смогли повредить, поскольку она была антивандальной.
Ранее аналогичный инцидент произошёл 30 ноября 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тернопольской области вандалы повредили памятник Неизвестному Солдату, который был установлен на въезде в населённый пункт.
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