Париж, , 15:01 — REGNUM Во Франции в настоящее время трое мужчин суданского происхождения проходят по делу о нападении на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке страны, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что помимо предполагаемого исполнителя нападения, а также второго человека, представленного следствием, как «его знакомого», полиция задержала третьего молодого человека суданского происхождения, который проживает в том же доме, что обвиняемые.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2020 года 33-летний мужчина напал с ножом на прохожих в городе Романс-сюр-Изер во французском департаменте Дром. Подозреваемый, выходец из Судана, получил убежище во Франции в 2017 году.

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