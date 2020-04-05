Куала-Лумпур, , 14:55 — REGNUM Сотрудники Береговой охраны Малайзии задержали судно с 202 нелегальными мигрантами из Мьянмы. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Reuters.

По данным журналистов, среди арестованных были 152 мужчины, 45 женщин и пятеро детей, все они будут переданы в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Беженцы, принадлежащие к народности рохинджа, спасаются бегством от внутреннего конфликта, бушующего в штате Ракхайн.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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