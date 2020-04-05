Уфа, , 14:51 — REGNUM Подъем уровня воды в реках наблюдается в Башкирии с установлением теплой погоды. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, особенно подъем уровня воды отмечен на паводкоопасных реках.

Так, уровень воды на реке Уфе в районе Шакши поднялся за сутки на 56 см, в населенном пункте Красная горка зафиксирован подъем воды на 55 см.

Кроме этого, наблюдается подъем воды на реке Стерля рядом с селом Отрадовка на 43 см и на реке Белая в Уфе на 28 см за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии спасатели устраняют последствия подтопления нескольких дорог.

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