Рязань, , 14:36 — REGNUM В декретном отпуске по уходу за ребёнком находился мужчина, подозреваемый в массовом убийстве в посёлке Елатьма Рязанской области. Его супруга работает в местной больнице.

Мужчина взял декретный отпуск вместо жены, которая работает терапевтом. Сам он до этого времени был соцработником в Иванчиновском психоневрологическом интернате для умственно отсталых людей. Как сообщил «МК в Рязани» коллега супруги, мужчина однажды приходил вместе с женой на обследование и вёл себя спокойно в медучреждении. Местные жители отзываются о подозреваемом как об очень конфликтном человек.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве подозреваемому планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

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