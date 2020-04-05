Кигали, , 14:26 — REGNUM Пять военнослужащих армии Руанды были арестованы после того, как жители трущоб в столице страны, Кигали, утверждали, что они якобы изнасиловали женщин во время осуществления контроля за общенациональным карантином, введенным, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Жители трущоб Ньярутарама сообщили в военную прокуратуру, что солдаты также якобы систематически избивали жителей-мужчин и воровали их имущество, отмечают журналисты.

Одна из пострадавших сообщила сотрудникам СМИ, что 26 марта вооруженный солдат ворвался в ее дом и избил ее мужа, а когда она попыталась вмешаться, солдат изнасиловал ее.

По информации журналистов телерадиокомпании, после того, как правительство Руанды ввело общенациональный карантин, жители регулярно жаловались на жестокость, допущенную сотрудниками служб безопасности. На прошлой неделе двое мужчин были застрелены после того, как их задержали на улице. В соответствии с заявлением полиции, мужчины пытались оказать сопротивление офицерам.

Как сообщают репортеры, в Руанде подтвердили 84 случая заболевания COVID-19.