Уфа, , 14:19 — REGNUM Дорогу южного обхода в с. Иглино подтопило в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, уровень подтопления над дорогой составляет девять сантиметров, а площадь подтопления — 510 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД. Уже установлены запрещающие знаки «Движение запрещено».

Отмечается, что объехать этот участок дороги можно по улице Железнодорожной с выездом на мост «Путепровод». В зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных сооружений нет, говорится в сообщении.

Угроза жилым домам также отсутствует. Ситуация находится под контролем МЧС.

В пресс-службе ведомства также сообщили о том, что в п. Максимовка Калининского района Уфы откачивают воду из низины на улицах Чехова и Сосновой. По информации на утро 5 апреля перелива через дорогу не наблюдается. В течение суток было откачано порядка 15 600 куб. метров воды.

Помимо этого было откачано 1500 куб. метров воды с низменного придомового участка на улице Днестровской Калининского района Уфы. Придомовую территорию полностью освободили от воды.

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