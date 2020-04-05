Ташкент, , 14:01 — REGNUM Служба государственной безопасности Узбекистана совместно с иностранными спецслужбами предотвратила девять террористических актов в 2018—2019 годах, из них два теракта планировались на территории Узбекистана, сообщает Подробно.уз.

«За этот же период органами СГБ было конфисковано более 625 кг наркотиков, товарно-материальных ценностей на сумму около 97,7 млрд сумов (один доллар — 9500 сумов), которые пытались незаконно перевезти через границу, а также предотвращено свыше 500 коррупционных преступлений», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 5 апреля чекисты Узбекистана отмечают свой профессиональный праздник.