Тула, , 12:50 — REGNUM В Тульской области правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу по охотникам, а потом по прибывшим сотрудникам полиции. Об этом 5 апреля сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Отмечается, что инцидент произошел в Веневском районе. Местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем по прибывшим на место правоохранителям, после чего злоумышленник закрылся в своем доме.

В результате спецмероприятия 64-летний мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волгограде по ходатайству следствия под стражу заключили 48-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве постового у здания УБЭП. В момент нападения на постового он находился в состоянии наркотического опьянения.

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