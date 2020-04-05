Краматорск, Украина, , 12:49 — REGNUM В городе Краматорске, что на подконтрольной Украине части ЛНР, автомобиль слетел с дороги. ОБ этом сообщила 5 апреля пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, в которой находился инспектор пограничной службы, съехал с дороги и столкнулся с бетонной опорой линии электропередачи и деревом.

«Вследствие ДТП двое мужчин, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте. Двое других мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ДТП в Львовской области скончались три женщины 18, 40 и 60 лет. Травмы получили два человека.

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