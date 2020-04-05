Ташкент, , 12:27 — REGNUM С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным.

«Такое решение на заседании 4 апреля приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом», сообщает «Газета.uz».

"Вводимый режим подразумевает строгое ограничение на покидание места жительства, кроме посещения в районе проживания объектов торговли при крайней необходимости (для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий) либо медучреждений», говорится в сообщении.

Сообщается, что исключение составляют посещение места работы.

Также, в решении комиссии говорится, что при передвижении по улицам, а также посещении объектов торговли и других мест требуется сохранение социальной дистанции в 2 метра;

Гражданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания категорически запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Кроме того, с 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах временно ограничивается передвижение на мототранспорте (скутерах) и велосипедах. Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости — для покупки продовольствия, лекарств, медицинских изделий, посещение врача, а также поездок на работу.