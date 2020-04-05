Сургут, Югра, , 12:26 — REGNUM В Сургуте (Югра) завершено расследование убийства 57-летней пенсионерки. В совершении жестокого преступления обвиняется 33-летний гражданин Таджикистана, сообщает СУ СКР по Югре.

По версии следствия, у гражданина Таджикистана с сургутской пенсионеркой были доверительные, хорошие отношения. Он пришёл к ней вечером 13 января 2019 года в квартиру дома по проспекту Дружбы. Используя колюще-режущий предмет и физическую силу, мигрант изнасиловал хозяйку квартиры, вынудил её отдать ему ювелирные изделия, затем задушил женщину проводом.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджёг квартиру вместе с трупом жертвы, полагает следствие.

Гражданин Таджикистана обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем, изнасилованием и иными действиями сексуального характера, а также в умышленном поджоге и уничтожении чужого имущества. Кроме того, ему вменяется незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.