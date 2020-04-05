Уфа, , 11:57 — REGNUM Автомобиль съехал с дороги в реку в Уфе. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 5 апреля спасатели получили информацию о том, что в реку Шугуровку с дороги съехала автомашина, а людям, которые находятся внутри нее, нужна их помощь.

Прибыв не место происшествия спасатели и пожарные эвакуировали сидевших в салоне автомобиля людей.

По предварительным сведениям, водитель 1955 года рождения и две пассажирки 1955 и 1976 годов рождения в результате аварии не пострадали.

Спасатели отбуксировали транспортное средство на берег. В настоящее время причины ДТП устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кировской области четырёхлетняя девочка погибла, провалившись под лёд