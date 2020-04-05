Рязань, , 11:47 — REGNUM Следователи назначат психиатрическую экспертизу подозреваемому в убийстве пяти человек под Рязанью, сообщили 5 апреля ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо молодых людей и женщина погибли в результате стрельбы в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления, там же обнаружено и орудие убийства.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения сделал устное замечание компании из молодых людей, шумно проводивших время под окнами его дома. В ходе этого возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт. После этого подозреваемый взял зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в молодых людей.

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