Киев, , 11:46 — REGNUM Пожар в кабельном колодце на Крещатике оставил без связи пять районов Киева. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Речь идёт о Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева.

«По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов были вызваны аварийные бригады ДТЭК «Киевские электросети» и КП «Киевгорсвет», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за пожара были обесточены 80 домов в центре Киева.

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