Киев, 5 апреля 2020, 11:46 — REGNUM Пожар в кабельном колодце на Крещатике оставил без связи пять районов Киева. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Речь идёт о Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за пожара были обесточены 80 домов в центре Киева.
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