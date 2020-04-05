Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудник следственного изолятора, допустивший побег обвиняемого в краже, попал под следствие. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 5 апреля.

Как полагают следователи, инцидент произошёл в следственном изоляторе №5 4 февраля 2020 года. Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи выясняют, кто ещё мог быть причастен к совершению преступления.